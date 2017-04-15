ASÍ ES COMO TITULAN LAS GUARIMBAS EN VENEZUELA

EN VENEZUELA, LAS VÍCTIMAS MORTALES, HERIDOS Y DESTROZOS CAUSADOS POR LAS GUARIMBAS Y LA VIOLENCIA QUE PROVOCA LA DERECHA, SON PARA LOS MEDIOS ESPAÑOLES EL RESULTADO DE LAS “MANIFESTACIONES PACÍFICAS” CONTRA LA FALTA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Y ASÍ TRATAN LAS ALGARADAS QUE SE PRODUCEN EN ESPAÑA

LA LUCHA EN LA CALLE CONTRA LA POBREZA, LA TORTURA, EL DESEMPLEO, LOS DESAHUCIOS Y LA VIOLENCIA POLICIAL, ES TACHADA POR LOS MEDIOS ESPAÑOLES DE “TERRORISMO CALLEJERO”

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