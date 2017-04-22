ESTA ES OTRA DE LAS MILES DE NOTICIAS QUE “LA SECTA” MEDIÁTICA SE NIEGA A EMITIR

La Cancillería de Rusia ha hecho públicas fotografías que la delegación rusa no consiguió mostrar en la pantalla grande ante los miembros de la OPAQ.

Estas imágenes, según aseguran desde Moscú, muestran las conclusiones de médicos suecos sobre que los niños de Jan Sheijun fueron envenenados con sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

“EN LAS FOTOS SE VE QUE LOS NIÑOS TIENEN LAS PUPILAS MUY DILATADAS QUE OCUPAN CASI TODO EL IRIS, MIENTRAS QUE LOS INDICIOS PRIMARIOS DE LOS EFECTOS DEL GAS SARÍN SON EL ESTRECHAMIENTO DE LAS PUPILAS”, APUNTÓ EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NO PROLIFERACIÓN Y CONTROL DE ARMAS DE LA CANCILLERÍA RUSA, MIJAÍL ULYÁNOV, EN LA REUNIÓN DE LA OPAQ DESARROLLADA ESTE MIÉRCOLES.

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