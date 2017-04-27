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CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
TRIBUTO A ATAHUALPA YUPANQUI, EL MÁS GRANDE FOLKLORISTA ARGENTINO
LA CANCIÓN MÁS FEMINISTA DEL SIGLO XX: “LA MUJER ES EL NEGRO DEL MUNDO”
VIAJAR A CUBA EN CUBANA DE AVIACIÓN
AYUDA AL PUEBLO DE DONBASS
HOMENAJE A JAVIER KRAHE
TRIBUTO A VIOLETA PARRA Y A JULIÁN GRIMAU
TRIBUTO A GERMÁN COPPINI
HOMENAJE A MONCHO ALPUENTE
TRIBUTO A PIERANGELO BERTOLI
HOMENAJE A CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO
TRIBUTO A PETE SEEGER (1919 – 2014)
EL HIMNO MÁS BELLO DE LA HISTORIA
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NAVEGANDO HACIA ATRÁS SIN IRA
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