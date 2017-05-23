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CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
GRACIAS, CHUCK BERRY (In memoriam)
TRIBUTO A ATAHUALPA YUPANQUI, EL MÁS GRANDE FOLKLORISTA ARGENTINO
LA CANCIÓN MÁS FEMINISTA DEL SIGLO XX: “LA MUJER ES EL NEGRO DEL MUNDO”
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VIAJAR A CUBA EN CUBANA DE AVIACIÓN
COMUNICADOEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS Y LAS OPINIONES VERTIDAS EN ELLOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES/AS, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR DE ESTE BLOG.
NAVEGANDO HACIA ATRÁS SIN IRA
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En la versión del doctor NO de la Internacional hay que cambiar “en la lucha final” por “en el expolio total”. Ya apuntó maneras cuando “trepó”, en compañía de “la secta”, al molino de viento de las eléctricas. Preparándose la giratoria.
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