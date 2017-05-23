EL “PROGRESISMO” Y EL “IZQUIERDISMO” DEL RENOVADO LIDER DEL PSOE NO DEJA LUGAR A DUDAS. Y A SU LADO TENDRÁ AL CLUB DE FANS DE PABLITO IGLESIAS, PARA DEFENDER LAS GUARIMBAS, LA VIOLENCIA DE LA ULTRADERECHA VENEZOLANA Y EL GOLPE DE ESTADO DE TRAMAN EN EE.UU.

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