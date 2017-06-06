EL ASESINATO DEL JUEZ NELSON MONCADA, COLEGA DE CARMENA, NO HA SIDO MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE LA ALCALDESA DE MADRID Y SU EQUIPO DE “PROGRES” RECIBAN A LOS AUTORES INTELECTUALES Y FINANCIEROS DEL CRIMEN
¿CABE MAYOR MISERIA?

Anuncios