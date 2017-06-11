24 MILLONES DE FRANCESES DIJERON NO A LAS URNAS. EL PARTIDO ARTIFICIAL “FRANCIA EN MARCHA” GANA LA PRIMERA VUELTA CON UN 32%, ES DECIR CON EL VOTO DE 7 MILLONES Y MEDIO DE CIUDADANOS/AS
40 MILLONES NO LE HAN VOTADO, PERO BAJO LAS NORMAS “DEMOCRÁTICAS”, MACRON PODRÍA GOBERNAR CON MAYORÍA ABSOLUTA

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