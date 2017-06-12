LOS KURDOS ENARBOLAN LA BANDERA TERRORISTA

LA MISMA BANDERA QUE UN AMPLIO SECTOR DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Y LA IZQUIERDA ABERTZALE VASCA CONSIDERAN TAN GLORIOSA COMO LA SENYERA Y LA IKURRIÑA.
LA ENSEÑA BAJO LA QUE SE HAN ASESINADO A MÁS DE CINCUENTA MILLONES DE INOCENTES EN LOS CINCO CONTINENTES Y QUE HOY ENARBOLAN LOS KURDOS EN SIRIA, COLOCÁNDOSE EN EL LADO DEL TERRORISMO OCCIDENTAL

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