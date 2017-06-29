PARA LAS CADENAS DE TV Y LOS PERRODISTAS ESPAÑOLES/AS HAY DOS CLASES DE VIOLENCIA: LA BUENA Y LA MALA. COMO DOS CLASES DE TERRORISMO: EL DE ETA, QUE ERA CONDENABLE Y EL DE LA ULTRADERECHA VENEZOLANA, QUE ES MUY POSITIVO Y JUSTIFICABLE

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