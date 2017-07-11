MARIANO RAJOY ACOMPAÑADO POR MIEMBROS DEL PP Y FAMILIARES DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO, VÍCTIMA DE LA ORGANIZACIÓN ARMADA VASCA E.T.A.

EL MISMO MARIANO RAJOY SONRIENTE JUNTO A FAMILIARES DE LOS TERRORISTAS QUE HAN ASESINADO EN VENEZUELA A MÁS DE 120 PERSONAS

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