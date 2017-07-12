Anuncios
2017: CENTENARIO DE UNA REVOLUCIÓN AÑORADA
SOMOS CUBA, SOMOS FIDEL
POR LA CONSTITUYENTE HACIA LA PAZ
ADMINISTRADORES
BÚSQUEDA
PÁGINAS POPULARES
EL HIMNO MÁS BELLO DE LA HISTORIA
VENEZUELA SIGUE TU EJEMPLO, COMANDANTE
WEB DE TELESUR EN DIRECTO
NUEVO CANAL DE LA TV CHINA EN ESPAÑOL
RUSIA TODAY EN DIRECTO
EL IV REICH ROMPIÓ LA BARAJA UNA VEZ MÁS
EL PUEBLO SIRIO VÍCTIMA DEL IV REICH
ZURDAPOSICIÓN
VISITAS HASTA LA FECHA
- 4,878,559
-
MI COMUNIDAD
- Follow EL BLOG DE CARLOS on WordPress.com
AYUDA AL PUEBLO DE DONBASS
UN PERIODISTA DE TV HONESTO Y VALIENTE… PERO ERA DE PELÍCULA
JOYAS DEL POP-ROCK ESPAÑOL: HOY, “AQUELLA CHICA” (LA MODE)
DISCURSO DE STALIN EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1941
SOBRE LOS COMENTARIOSAVISO AL PERSONAL: ANTE ALGUNAS QUEJAS SOBRE LA DEMORA EN LA APARICIÓN DE LOS COMENTARIOS, DEBO ACLARAR QUE PARA AGILIZAR SU VISIONADO, PODRÍA SOLICITAR EL REGISTRO DE CADA COMUNICANTE COMO CONDICIÓN PREVIA PARA COLGAR UN MENSAJE. NO LO HAGO, PERO ELLO IMPLICA QUE EL SISTEMA INTERNO, PARA EVITAR SPAMS Y MALWARE, IMPIDE QUE LOS COMENTARIOS SURJAN INMEDIATAMENTE, POR LO QUE RUEGO LA PACIENCIA Y COMPRENSIÓN NECESARIAS HASTA QUE EL COMUNICADO APAREZCA EN LA SECCIÓN. ESA DEMORA LA APLICA AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE WORDPRESS, SOBRE TODO EN AQUELLOS MENSAJES QUE CONTIENEN MÁS DE UN LINK, EXCEDEN DE 500 CARACTERES O USAN TERMINOLOGÍA INSULTANTE. GRACIAS Y MIS SINCERAS DISCULPAS
CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
GRACIAS, CHUCK BERRY (In memoriam)
TRIBUTO A ATAHUALPA YUPANQUI, EL MÁS GRANDE FOLKLORISTA ARGENTINO
LA CANCIÓN MÁS FEMINISTA DEL SIGLO XX: “LA MUJER ES EL NEGRO DEL MUNDO”
HOMENAJE A JAVIER KRAHE
TRIBUTO A VIOLETA PARRA Y A JULIÁN GRIMAU
TRIBUTO A GERMÁN COPPINI
HOMENAJE A MONCHO ALPUENTE
TRIBUTO A PIERANGELO BERTOLI
HOMENAJE A CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO
TRIBUTO A PETE SEEGER (1919 – 2014)
VIAJAR A CUBA EN CUBANA DE AVIACIÓN
LIBERTAD PARA FRAN MOLERO
ANA BELÉN MONTES, PRESA POLÍTICA EN EE.UU.
COMUNICADOEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS Y LAS OPINIONES VERTIDAS EN ELLOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES/AS, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR DE ESTE BLOG.
ENTRADAS DEL MES
-
Entradas recientes
- MARIANO RAJOYIHADISTA 12 julio, 2017
- TILLERSON EN KIEV 12 julio, 2017
- EL ISIS ANUNCIA LA MUERTE DE SU LÍDER AL BAGHDADI, “NIÑO MIMADO” POR ISRAEL, ARABIA SAUDITA, EE.UU. Y QATAR 12 julio, 2017
- QUE MÉXICO SEA EL SEGUNDO PAÍS MÁS VIOLENTO DEL MUNDO, NO ES NOTICIA PARA LA MAFIA Y LA SECTA MEDIÁTICA 12 julio, 2017
- LA RAZÓN OCCIDENTAL: EQUIPARANDO EL FASCISMO CON SU ACÉRRIMO ENEMIGO HISTÓRICO (Carta abierta al director de la 2 de RTVE) 12 julio, 2017
- DECLARACIÓN DE PARLAMENTARIOS/AS CUBANOS/AS SOBRE LA NUEVA POLÍTICA DE TRUMP HACIA CUBA 12 julio, 2017
- VENEZUELA: ASÍ OPERA LA “OPOSICIÓN” (Lo que la Secta Mediática se niega a emitir) 12 julio, 2017
- COLOMBIA: DECRETAN AMNISTÍA PARA MÁS DE 3.000 COMBATIENTES DE LAS FARC 12 julio, 2017
- VENEZUELA: LA OPOSICIÓN PREPARA MÁS ATENTADOS, ANIMADA POR LA UNIÓN EUROPEA Y EE.UU. 12 julio, 2017
- HOY, EN LAS PALMAS (ISLAS CANARIAS): SOLIDARIDAD CON EL PROCESO CONSTITUYENTE DE VENEZUELA 12 julio, 2017
- MARIANO RAJOY HOMENAJEA A UNA VÍCTIMA DE E.T.A. MIENTRAS APOYA A LOS TERRORISTAS VENEZOLANOS, RESPONSABLES DE LA MUERTE VIOLENTA DE MÁS DE 120 INOCENTES 11 julio, 2017
- HABLA ALFON, UNO DE LOS MÁS JÓVENES PRESOS POLÍTICOS DEL RÉGIMEN ESPAÑOL 11 julio, 2017
- UN EX DIPUTADO SIRIO Y UN JEFE SALAFISTA SE DAN DE HOSTIAS ANTE LAS CÁMARAS DE UNA TV LIBANESA 11 julio, 2017
- LA OTAN (ORGANIZACIÓN TERRORISTA DEL ATLÁNTICO NORTE) COMIENZA A NEGOCIAR CON UCRANIA 11 julio, 2017
- EL RÉGIMEN NEONAZI UCRANIANO RECONOCE QUE CARECE DE PRUEBAS SOBRE UNA SUPUESTA PRESENCIA DE SOLDADOS RUSOS EN DONBASS 11 julio, 2017
PÁGINAS AMIGAS
PÁGINA DE FERNANDO MÁRQUEZ “EL ZURDO”
Blogroll
- ARTE Y CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA CORRUPCIÓN CUBA DE OTRAS WEBS DERECHOS HUMANOS ECONOMÍA EL BLOG DE CARLOS ESPAÑA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EUROPA EUROPA ORIENTAL GUERRAS E INVASIONES INTERNACIONAL JUSTICIA LABORAL Y SINDICAL LATINOAMÉRICA MEMORIA HISTÓRICA MOVIMIENTOS SOCIALES MUNDO ÁRABE OPINIÓN ORIENTE MEDIO PERIODISMO PERSONAJES POLICÍA Y EJÉRCITO PROCESOS ELECTORALES RUSIA SUCESOS TERRORISMO TERRORISMO DE ESTADO
ENLACES MÁS VISITADOS
SPAMS BLOQUEADOS