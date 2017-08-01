 

EN 2012 COLGUÉ ESTE FOTOMONTAJE SOBRE EL “MONTAJE” DE PABLITO.
EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN Y LOS MENTIROSOS QUEDAN HOY CON EL CULO AL AIRE

UNA VEZ MÁS, LA SOCIALDEMOCRACIA ANTICOMUNISTA INTENTA PARECER PROGRESISTA Y HONESTA. EN LA IMAGEN INFERIOR SE COMPRUEBA ESA PRESUNTA INTEGRIDAD, EJEMPLARIDAD Y ACTITUD DEMOCRÁTICA

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