UN PERIODISTA DE TV HONESTO Y VALIENTE… PERO ERA DE PELÍCULA
JOYAS DEL POP-ROCK ESPAÑOL: HOY, “AQUELLA CHICA” (LA MODE)
DISCURSO DE STALIN EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1941
SOBRE LOS COMENTARIOS
AVISO AL PERSONAL: ANTE ALGUNAS QUEJAS SOBRE LA DEMORA EN LA APARICIÓN DE LOS COMENTARIOS, DEBO ACLARAR QUE PARA AGILIZAR SU VISIONADO, PODRÍA SOLICITAR EL REGISTRO DE CADA COMUNICANTE COMO CONDICIÓN PREVIA PARA COLGAR UN MENSAJE.
NO LO HAGO, PERO ELLO IMPLICA QUE EL SISTEMA INTERNO, PARA EVITAR SPAMS Y MALWARE, IMPIDE QUE LOS COMENTARIOS SURJAN INMEDIATAMENTE, POR LO QUE RUEGO LA PACIENCIA Y COMPRENSIÓN NECESARIAS HASTA QUE EL COMUNICADO APAREZCA EN LA SECCIÓN.
ESA DEMORA LA APLICA AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE WORDPRESS, SOBRE TODO EN AQUELLOS MENSAJES QUE CONTIENEN MÁS DE UN LINK, EXCEDEN DE 500 CARACTERES O USAN TERMINOLOGÍA INSULTANTE.
GRACIAS Y MIS SINCERAS DISCULPAS
CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
GRACIAS, CHUCK BERRY (In memoriam)
TRIBUTO A ATAHUALPA YUPANQUI, EL MÁS GRANDE FOLKLORISTA ARGENTINO
LA CANCIÓN MÁS FEMINISTA DEL SIGLO XX: “LA MUJER ES EL NEGRO DEL MUNDO”
HOMENAJE A JAVIER KRAHE
TRIBUTO A VIOLETA PARRA Y A JULIÁN GRIMAU
TRIBUTO A GERMÁN COPPINI
HOMENAJE A MONCHO ALPUENTE
TRIBUTO A PIERANGELO BERTOLI
HOMENAJE A CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO
TRIBUTO A PETE SEEGER (1919 – 2014)
VIAJAR A CUBA EN CUBANA DE AVIACIÓN
LIBERTAD PARA FRAN MOLERO
ANA BELÉN MONTES, PRESA POLÍTICA EN EE.UU.
COMUNICADO
EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS Y LAS OPINIONES VERTIDAS EN ELLOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES/AS, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR DE ESTE BLOG.