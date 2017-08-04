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CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
GRACIAS, CHUCK BERRY (In memoriam)
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COMUNICADOEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS Y LAS OPINIONES VERTIDAS EN ELLOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES/AS, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR DE ESTE BLOG.
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Sumamente esclarecedor el debate de este disidente cubano. Gracias Carlos por haberte adelantado al día 15
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Gracias a ti por seguir entrando en el blog, lo que pasa es que en “ratos perdidos” hago lo que puedo, pero a partir de mañana tengo que hacer varios viajes y será complicado actualizarlo. Un saludo y ánimo para estos tiempos de neofascismo mediático y “democrático”. Tengo la sensación de que Hitler sigue triunfando, sobre todo en la prensa y la TV occidentales. Hace falta que Stalin le vuelva a dar una paliza.
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Aquí queda claro, el nivel de instrucción y educación de la Cuba socialista. Este cubano, le da sopa con honda, a estos periodistas ignorantes.
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Esta es la clase de disidentes de los que la prensa internacional no hablan. Prefieren a los fachosos más lamentables que cuando hablan parece que mean.
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