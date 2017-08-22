Anuncios
VENEZUELA CONSAGRA EL PODER POPULAR
2017: CENTENARIO DE UNA REVOLUCIÓN AÑORADA
VISITAS HASTA LA FECHA
- 5,031,428
-
PÁGINAS POPULARES
ADMINISTRADORES
SOMOS CUBA, SOMOS FIDEL
BÚSQUEDA
WEB DE TELESUR EN DIRECTO
VENEZUELA SIGUE TU EJEMPLO, COMANDANTE
RUSIA TODAY EN DIRECTO
EL PUEBLO SIRIO VÍCTIMA DEL IV REICH
EL IV REICH ROMPIÓ LA BARAJA UNA VEZ MÁS
MI COMUNIDAD
- Follow EL BLOG DE CARLOS on WordPress.com
AYUDA AL PUEBLO DE DONBASS
UN PERIODISTA DE TV HONESTO Y VALIENTE… PERO ERA DE PELÍCULA
JOYAS DEL POP-ROCK ESPAÑOL: HOY, “AQUELLA CHICA” (LA MODE)
DISCURSO DE STALIN EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1941
SOBRE LOS COMENTARIOSAVISO AL PERSONAL: ANTE ALGUNAS QUEJAS SOBRE LA DEMORA EN LA APARICIÓN DE LOS COMENTARIOS, DEBO ACLARAR QUE PARA AGILIZAR SU VISIONADO, PODRÍA SOLICITAR EL REGISTRO DE CADA COMUNICANTE COMO CONDICIÓN PREVIA PARA COLGAR UN MENSAJE. NO LO HAGO, PERO ELLO IMPLICA QUE EL SISTEMA INTERNO, PARA EVITAR SPAMS Y MALWARE, IMPIDE QUE LOS COMENTARIOS SURJAN INMEDIATAMENTE, POR LO QUE RUEGO LA PACIENCIA Y COMPRENSIÓN NECESARIAS HASTA QUE EL COMUNICADO APAREZCA EN LA SECCIÓN. ESA DEMORA LA APLICA AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE WORDPRESS, SOBRE TODO EN AQUELLOS MENSAJES QUE CONTIENEN MÁS DE UN LINK, EXCEDEN DE 500 CARACTERES O USAN TERMINOLOGÍA INSULTANTE. GRACIAS Y MIS SINCERAS DISCULPAS
CON MI ABRAZO MÁS FRATERNAL PARA LUIS EDUARDO AUTE
GRACIAS, CHUCK BERRY (In memoriam)
TRIBUTO A ATAHUALPA YUPANQUI, EL MÁS GRANDE FOLKLORISTA ARGENTINO
LA CANCIÓN MÁS FEMINISTA DEL SIGLO XX: “LA MUJER ES EL NEGRO DEL MUNDO”
HOMENAJE A JAVIER KRAHE
TRIBUTO A VIOLETA PARRA Y A JULIÁN GRIMAU
TRIBUTO A GERMÁN COPPINI
HOMENAJE A MONCHO ALPUENTE
TRIBUTO A PIERANGELO BERTOLI
HOMENAJE A CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO
TRIBUTO A PETE SEEGER (1919 – 2014)
VIAJAR A CUBA EN CUBANA DE AVIACIÓN
LIBERTAD PARA FRAN MOLERO
ANA BELÉN MONTES, PRESA POLÍTICA EN EE.UU.
COMUNICADOEL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS Y LAS OPINIONES VERTIDAS EN ELLOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES/AS, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR DE ESTE BLOG.
ENTRADAS DEL MES
-
Entradas recientes
- PAUSA OBLIGADA POR PROBLEMAS “SISTEMÁTICOS” CREADOS POR MICROSOFT, ALIAS MACRO-BASURA 22 agosto, 2017
- VENEZUELA: EJÉRCITO Y PUEBLO UNIDOS EN EJERCICIOS “SOBERANÍA BOLIVARIANA” 22 agosto, 2017
- RUSIA ANUNCIA INTENSIFICACIÓN DE VUELOS DE COMBATE EN SIRIA 22 agosto, 2017
- “EL PRECIO DE LA RESISTENCIA ES MENOR QUE EL DE LA CAPITULACIÓN” (Bashar Al Assad, presidente de Siria) 22 agosto, 2017
- EE.UU. ARRASÓ LOS CAMPOS PETROLÍFEROS DE SIRIA 22 agosto, 2017
- COLOMBIA CONCEDERÁ ASILO A LA EX FISCAL VENEZOLANA LUISA ORTEGA, A SU MARIDO Y A LOS 6 MILLONES DE DÓLARES QUE AMBOS SE LLEVARON 22 agosto, 2017
- DIEZ GUERRAS PERDIDAS POR EE.UU. EN EL SIGLO XXI (por Carlos Santa María) 22 agosto, 2017
- LA NOTICIA SOÑADA 22 agosto, 2017
- SEGUID PIDIENDO LA PAZ, QUE MIENTRAS TANTO LOS TERRORISTAS SE REÚNEN CON LOS BORBONES 21 agosto, 2017
- UN PUEBLO INCULTO ES UN PUEBLO PRISIONERO 21 agosto, 2017
- EL NÚCLEO DEL TERRORISMO GLOBAL 21 agosto, 2017
- CÓMO RUSIA SE DEFIENDE DEL MONOPOLIO DEL DÓLAR 21 agosto, 2017
- BARCELONA: “A RÍO REVUELTO… GANANCIA DE RABINOS” 21 agosto, 2017
- “VENEZUELA, LA OSCURA CAUSA”, un documental de Hernando Calvo Ospina 21 agosto, 2017
- EL DIRECTOR FRANCÉS LUC BESSON CONTRA LA PROPAGANDA DE LAS PELÍCULAS DE SUPER-HÉROES ESTADOUNIDENSES 21 agosto, 2017
PÁGINAS AMIGAS
PÁGINA DE FERNANDO MÁRQUEZ “EL ZURDO”
Blogroll
- ARTE Y CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGÍA CORRUPCIÓN CUBA DE OTRAS WEBS DERECHOS HUMANOS ECONOMÍA EL BLOG DE CARLOS ESPAÑA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EUROPA EUROPA ORIENTAL GUERRAS E INVASIONES INTERNACIONAL JUSTICIA LABORAL Y SINDICAL LATINOAMÉRICA MEMORIA HISTÓRICA MOVIMIENTOS SOCIALES MUNDO ÁRABE OPINIÓN ORIENTE MEDIO PERIODISMO PERSONAJES POLICÍA Y EJÉRCITO PROCESOS ELECTORALES RUSIA SUCESOS TERRORISMO TERRORISMO DE ESTADO
ENLACES MÁS VISITADOS
SPAMS BLOQUEADOS
Yo sigo con Windows 7…
Me gustaMe gusta
Tal vez te vaya mejor con el XP (digo yo, que no soy experto). Espero el pronto restablecimiento del blog. Suerte!
Me gustaMe gusta